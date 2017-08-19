  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Hindistan'da tren faciası

Hindistan'da tren faciası

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde bir trenin 6 vagonunun raydan çıkması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hindistanda tren faciası

Demiryolu sözcülerinden Neeraj Sharma, ülkenin kuzeyindeki Muzaffarnagar'a bağlı Khatauli yakınlarında bir yolcu treninin 6 vagonunun raydan çıktığını açıkladı.

Kaza sonucu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını söyleyen Sharma, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer de "Kalinga-Utkal Express" treninin raydan çıkan vagonlarındaki yolcuların kurtarılması için yerel halkla ortak çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kalinga-Utkal Express"i kuzeydeki Uttarakhand eyaletine bağlı Haridvar ile doğudaki Odişa eyaletinin Puri kenti arasında sefer yapıyordu.

Bu arada, Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin olay yerine gittiğini ve arama kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını belirtti.

Purabhu, kazayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini de bildirdi.

Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan'da kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 145 kişi yaşamını yitirmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: hindistan, Hindistan'da tren faciası, Muzaffarnagar
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