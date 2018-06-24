Hindistan'da traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

Hindistan Telangana Eyaleti'nde bulunan Laxmapuram Köyü yakınında bir traktör sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Musi Nehri kanalına yuvarlandı.

Yerel medyada yer alan habere göre polis yetkilileri, römorktaki 20 kişiden 14'ünün ve sürücünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kazada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl en az 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA