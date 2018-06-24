  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'da traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

Hindistan'da traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

Hindistan Telangana'da römorklu bir traktörün kanala yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

Hindistan Telangana Eyaleti'nde bulunan Laxmapuram Köyü yakınında bir traktör sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Musi Nehri kanalına yuvarlandı.

Yerel medyada yer alan habere göre polis yetkilileri, römorktaki 20 kişiden 14'ünün ve sürücünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kazada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl en az 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: traktör, kaza, kanal, hindistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER