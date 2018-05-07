Hindistan'da tecavüze uğrayan bir çocuk yakıldı

Pakur Emniyet Müdürü Shailendra Barnwal, geçen Cuma düzenlenen saldırı sırasında kız çocuğunun vücudunun yüzde 70'inin yandığını, vücudunda oluşan birinci derecede yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Emniyet Müdürü Barnwal, 19 yaşında bir zanlıyı gözaltına aldıklarını ve zanlının kız çocuğunu üzerine gaz yağı dökerek yaktığını söyledi.

Jharkand eyaletinde geçen hafta 16 yaşında bir kız çocuğu daha tecavüze uğramış, ardından yakılarak öldürülmüştü. Polis, saldırıda kız çocuğunun kaçırılarak bir ormanda tecavüze uğradığını, çocuğun ailesinin saldırıyı yaşadıkları köyün ihtiyar heyetine şikayet etmesiyle iki saldırganın yaklaşık 620 euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

Buna tepki gösteren saldırganlar, kendilerine yardım eden bir grupla birlikte kız çocuğunun evini ateşe vermiş, saldırıda çocuk yanarak hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyla ilgili 15 kişiyi gözaltına almıştı.

2017 yılının Nisan ayına kadar olan dönemdeki 563 tecavüz vakası, bu yıl aynı dönemde 578'e yükseldi.

Hindistan'da 2016 yılında 40 bin tecavüz vakası kayıtlara geçirildi. Ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AFP