Hindistan'da sel 16 can aldı

Hindistan'ın batı kesiminde etkili olan sellerde son 2 günde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin batı kesiminde etkili olan sellerde son 2 günde en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve Rajasthan eyaletinde 24 bin kişinin daha yüksek kesimlere tahliye edildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilisi Ranvijay Singh, Gujarat eyaletinde arama kurtarma ekiplerinin teknelerle 789 kişiyi sel sularına kapılmaktan kurtardığını, sular altında kalan köylerde 6 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Sel Afet Yönetimi de Rajasthan eyaletinde son 2 günde boğulma ve ev çökmeleri nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, hava kuvvetlerine bağlı helikopterlerin mahsur kalmış 450 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiğini bildirdi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur eyaletlerinde hazirandan beri etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sellerde şu ana kadar 80 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor.