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Hindistan'da restoranda yangın: 5 ölü

Hindistan'da bir restoranda çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti.

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Hindistanda restoranda yangın: 5 ölü

Hindistan polisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Banglore şehrinde bir restoranda sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından restoranın bodrum katında uyuduğu sanılan 5 işçinin ölü bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde geçen ay çıkan diğer bir restoran yangınında 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, hindistan
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