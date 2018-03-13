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Buradasınız : » » Hindistan'da polise mayınlı saldırı

Hindistan'da polise mayınlı saldırı

Hindistan'da yol kenarına döşenen mayının, polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılmasıyla 8 polis hayatını kaybetti, 10 polis yaralandı.

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Hindistanda polise mayınlı saldırı

Hindistan'ın orta kesiminde bulunan Chhattisgarh eyaletine bağlı Sukma ilçesi kırsalında yol kenarına yerleştirilen mayın, polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

Patlamada 8 polis yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 polis yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, saldırının arkasında Maocu isyancıların olduğunu belirtti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini ileri sürüyor.

Chhattisgarh eyaletinde, geçen yıl mart ayında düzenlenen bir saldırıda 25 polis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: polis, patlama, mayın, hindistan
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