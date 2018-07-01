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Hindistan'da otobüs kazası: 35 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda otobüs kazası: 35 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı açıklandı.

Polis, kazada ilk belirlemelere göre en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler: otobüs kazası, hindistan
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