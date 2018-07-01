Hindistan'da otobüs kazası: 35 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı açıklandı.
Polis, kazada ilk belirlemelere göre en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Hindistan'ın kuzeyinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı açıklandı.
Polis, kazada ilk belirlemelere göre en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kaynak: İHA