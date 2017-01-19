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Hindistan'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, okul servisi ve kamponetin çarpışması sonucunda 24 öğrenci yaşama veda etti.

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Hindistanda okul servisi ile kamyonet çarpıştı

Hindistan kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde hızlı giden bir kamyonun okul servisiyle çarpışması sonucunda 24 öğrencinin yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamalarda en az 24 çocuğun da yaralandığını söyledi.

Ahmed, araçta sıkışan öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bölge okullarında aşırı soğuk nedeniyle eğitime ara verildiğini ifade eden Ahmed, servisteki öğrencilerin okulunun neden açık olduğunun soruşturulacağını kaydetti.

Emniyet yetkilisi Daljeet Chaudhary da bölgede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğunu söyledi.

Servisteki öğrencilerin Uttar Pradeş'in Etah kentinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Etiketler: hindistan, Uttar Pradeş, trafik Kazası, okul servisi kazası
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