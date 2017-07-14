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Hindistan'da muson yağmurları 80 can aldı

Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

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Hindistanda muson yağmurları 80 can aldı

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi.

Indiatodayin sitesinin haberine göre, kuzeydoğu bölgesinde Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh, sel ve toprak kaymalarının, Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur'da 58 bölgeyi etkilediğini ve 80 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

"Eşi, benzeri görülmemiş" sözleriyle nitelendirilen afetin hasar tespiti çalışmalarına, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü yetkililerinin de destek vereceği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde Hindistan'ın birçok bölgesinde muson yağmurları etkili oluyor. Muson mevsiminde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Etiketler: hindistan sel, sel, toprak kaymaları
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