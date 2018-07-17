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Hindistan'da muson yağmurları 511 can aldı

Hindistan'da geçen aydan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle medyana gelen seller ve toprak kaymasında 511 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

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Hindistanda muson yağmurları 511 can aldı

Hindistan'da 1 Haziran'da başlayan muson yağmurları can kayıplarına neden oluyor.

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından açıklanan raporda, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi.

55 bin ev zarar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu

Rapora göre, 91 bölgede etkili olan sel ve toprak kaymasında 55 bin ev zarar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu.

Hindistan'da bu yıl son 64 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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