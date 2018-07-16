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Hindistan'da muson yağmurları 40 can aldı

Hindistan'da etkili olan muson yağmurları sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti. Binlerce aile güvenli bölgelere gönderilirken, eğitim ve ulaşım da aksıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:51





