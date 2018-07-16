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Hindistan'da muson yağmurları 40 can aldı

Hindistan'da etkili olan muson yağmurları sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti. Binlerce aile güvenli bölgelere gönderilirken, eğitim ve ulaşım da aksıyor.

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Hindistanda muson yağmurları 40 can aldı

Hindistan'da muson yağmurları nedeniyle Kerala ve Gujarat eyaletlerinde ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

144 köye ulaşım sağlanamıyor

Aralıksız yağan muson yağmurları sebebiyle Gujarat'ta 144 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede yaşayan 50 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Ülke genelinde özel ekipler kurularak tahliye çalışmalarına hız verildi.

Meteoroloji yetkilileri, muson yağmurlarının ileriki günlerde şiddetini artırarak devam edeceği uyarısını yaptı.

8 bölgede eğitime ara verildi, tren seferleri iptal oldu

Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğrarken 8 bölgede eğitime ara verildi.

Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sistemi zarar gördü ve en az 8 tren seferi iptal edildi.

Su basan Kerala eyaleti otobüs terminalinde de hizmetlerin aksadığı kaydedildi.

Yetkililer, bazı sahil bölgelerinde heyelan meydana geldiğine işaret etti.

2 bin aile güvenli bölgelere gönderildi

Sağanak yağışların, bazı bölgelerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtığını belirten yetkililer, yağışlar nedeniyle 614 evin kısmen, 20 evin tamamen zarar gördüğünü açıkladı.

Yaklaşık 2 bin aile, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muson yağmurları, hindistan
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