Hindistan'da muson yağmurları 31 can aldı

Hindistan'ın Assam eyaletinde bir haftadır aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı.

Eyalette şu ana kadar 31 kişinin cesedi bulundu.

Seller 500 bin kişiyi etkiledi

Bölgedeki yaklaşık 5 bin hektarlık alanda etkili olan seller nedeniyle 716 köyün sular altında kaldığı ve 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki sellerden yaklaşık 500 bin kişi etkilendi.

Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği ve ülke genelinde olası seller konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA