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Hindistan'da muson yağmurları 250 can aldı

Hindistan'ın doğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 250 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hindistanda muson yağmurları 250 can aldı

Hindistan'ın doğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 250 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyanın Afet Yönetim Birimi yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerinde, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, Bihar'da yaklaşık 7 bin köyün etkilendiği seller nedeniyle en az 400 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Güneydoğu Asya'da en az 13 milyon kişinin sellerden etkilendiği tahmin ediliyor.

Bu arada ülkenin batısında geçen ay muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da muson sezonu eylül ayında sona eriyor.

Etiketler: hindistan, sel, şiddetli yağışlar, toprak kayması, Muson yağmurları
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