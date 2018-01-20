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Hindistan'da maytap fabrikasında yangın: 17 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir maytap fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda maytap fabrikasında yangın: 17 ölü

Fabrikanın bodrum, zemin ve birinci katlarını etkisi altına alan yangında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 6'dan fazla kişi ise fabrika içinde mahsur kaldı.

Fabrikadaki patlayıcı maddelerin alevlerin etkisiyle patlaması, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Yetkililer, elektrik sistemindeki bir kısa devrenin yangını başlatmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hindistan'da sanayi sitelerindeki fabrika ve atölye binalarındaki eskiyen altyapı nedeniyle göçük ve yangın vakaları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Delhi, hindistan
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