Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kotalingala köyünde bir maytap fabrikasında önce patlamalar duyuldu daha sonra yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Patlamayla ilgilii soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Hindistan'ın güneyinde maytap fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kotalingala köyünde bir maytap fabrikasında önce patlamalar duyuldu daha sonra yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Patlamayla ilgilii soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA