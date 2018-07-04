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Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü

Hindistan'ın güneyinde maytap fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda maytap fabrikasında patlama: 11 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kotalingala köyünde bir maytap fabrikasında önce patlamalar duyuldu daha sonra yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgilii soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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