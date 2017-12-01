Hindistan'da korkunç çocuk istismarı

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh tarafından başkent Yeni Delhi'de açıklanan ulusal suç kayıtları raporuna göre, ülkede çocuklara yönelik suçlarda önceki yıllara göre artış olduğu saptandı.

Geçen yıl çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili 106 bin 958 olayın kayıt altına alındığı belirtilen raporda, bunlardan 36 bin 22'sinin çocuklara yönelik cinsel istismar olduğu kaydedildi.

Bu rakamlara göre, ülkede saatte bir 4 çocuk cinsel istismara uğruyor.

Çocukların daha çok ebeveyn, akraba ya da öğretmen gibi yakınları tarafından istismar edildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA