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Hindistan'da kırmızı çakar lambalara yasak

Hindistan'da genellikle bakanlar ve üst düzey görevlilerin trafikte hızlı ilerlemek için kullandıkları kırmızı çakar lambalara yasak getirildi.

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Hindistanda kırmızı çakar lambalara yasak

Hindistan'da genellikle bakanlar ve üst düzey görevlilerin trafikte hızlı ilerlemek için kullandıkları kırmızı çakar lambalara yasak getirildi.

BBC'nin haberine göre, Maliye Bakanı Arun Jaitley, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yasak kapsamında, ülke genelinde hiçbir araçta kırmızı çakar lamba kullanılamayacağını bildirdi.

İstisna uygulanmayacağını vurgulayan Jaitley, hükümetin eyalet ve merkezi yönetimin kimlerin çakar lamba kullanabileceğini belirlediği kuralı da kaldırdığını kaydetti.

Başbakan Narendra Modi, Twitter hesabında, konuyla ilgili "Her Hindistanlı özeldir, VIP'dir" mesajını paylaştı.

Yeni yasaya göre, sadece acil durum araçları, ambulanslar, itfaiyeler ve polis araçları mavi çakar lamba kullanabilecek.

Hindistan'da kırmızı çakar lambalar, bakanlar ve üst düzey yöneticiler tarafından statü sembolü olarak da kullanılıyordu. AA

Etiketler: hindistan, çakar araba, yasak
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