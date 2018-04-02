Hindistan'da kast sistemi protestosu: 6 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik güçleriyle çatışan ve trenlerle otoyolları kapatan protestocular, otobüs duraklarına ve hükümet binalarına saldırdı.

Madhya Pradeş eyaletinin bazı kesimlerinde büyük kalabalıklar halinde toplanılması yasaklandı, bazı bölgelerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinde 20 kişi yaralandı.

Hindistan'daki kast sisteminin en alt sırasında yer alan Dalitlere karşı ayrımcılığın günlük yaşamın bir parçası olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 200 milyon Dalit'in, üst kastlarla aynı tapınaklara ve okullara gitmesine izin verilmiyor.

Resmi istatistiklere göre, Hindistan'da 2016'da alt kastlara yönelik 40 binden fazla suç işlendi.

Kaynak: AFP, AA