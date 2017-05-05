  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Hindistan'da kamyonet faciası: 14 ölü

Uttar Pradeş eyaletinin Etah bölgesinde otoyoldaki bariyerleri aşan kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda kamyonet faciası: 14 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde otoyolda bariyeri aşan kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Polis Hem Pal Singh, Uttar Pradeş eyaletinin Etah bölgesinde meydana gelen kazada 14 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını belirtti.

Kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını belirten Singh, kazaya şoförün uyuklamasının neden olduğunu bildirdi.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Etiketler: hindistan, kamyonet kazası
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