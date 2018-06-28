  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.595
    EURO 5.319
  • BIST 96226.99
    ALTIN 184.243
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'da kaçak avcılar 90 leopar öldürdü

Hindistan'da kaçak avcılar 90 leopar öldürdü

Hindistan'da bu yılın ilk yarısında 90 leopar, kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda kaçak avcılar 90 leopar öldürdü

Hindistan Doğal Hayatı Koruma Topluluğu (WPSI), 2018'in başından bu yana her ay ortalama 15 olmak üzere 90 leoparın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Doğal Hayat Ceza Kontrol Birimi (WCCB) ise kaçak avcıların takip edilmesi için daha gelişmiş istihbarat yaklaşımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

WCCB yöneticilerinden Maranko, Hindistan'da bazı cep telefonu uygulamaları sayesinde kaplan avcılığında önemli oranda düşüş kaydedildiğini, benzer uygulamanın leoparlar için de kullanılabileceğini ifade etti.

Hindistan'da son 10 yılda bin 593 leopar öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, leopar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER