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Hindistan'da inek kaçakçısına linç girişimi

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde öfkeli kalabalık, inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişiyi linç etmeye çalıştı.

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Hindistanda inek kaçakçısına linç girişimi

Hindistan nüfusunun çoğunluğu Hinduizm dinine mensup. Hinduların inanışına göre ise inekler kutsal sayılıyor. Ülkede neredeyse insanların sayısı kadar bulunan inekleri bırakın kesmek, onlara zarar vermek bile yasak.

İnek kaçakçılığı yapanlar ise ya polis tarafından yakalanıyor ya da halk tarafından linç ediliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Pakistan sınırında bulunan Rajasthan eyaletinde polis, içinde 8 ineğin bulunduğu bir kamyonla seyahat eden 4 kişiyi kontrol noktasında durdurmak istedi.

Polis barikatını aşarak kaçmaya çalışan kaçakçılar, yolda köylüler tarafından durduruldu. Araçtaki üç kişi kaçmayı başardı. Köylülerin elinden kaçamayan ve ismi Zakir Han olarak açıklanan kişi, öfkeli kalabalık tarafından darp edildi ve linç edilmeye çalışıldı.

Polisin araya girmesiyle öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Han gözaltına alındı.

“İnekleri keserseniz öldürülürsünüz”

Olayın duyulmasının ardından bölgeye giden Hindistan Halk Partisi Milletvekili Gyan Dev Ahuja, halka hitaben yaptığı konuşmasında "İnekler bizim annemiz. Eğer inek kaçakçılığı yaparsanız, inekleri keserseniz öldürülürsünüz." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Yeni Delhi, Jaipur yolunda inek taşıdığı için bir kişi kalabalık tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: İnek, hindistan
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