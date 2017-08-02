  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.185
  • BIST 106430.56
    ALTIN 143.799
Buradasınız : » » Hindistan’da inek bakanlığı kurulabilir

Hindistan’da inek bakanlığı kurulabilir

Hindistan Hükümeti, Hindistan’da inekler için ayrı bir bakanlık kurulmasının düşünüldüğünü açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda inek bakanlığı kurulabilir

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde düzenlenen bir basın açıklamasında Bharatiya Janata Party (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, "İnekler için ayrı bir bakanlık kurmayı düşünüyoruz" dedi.

Hükümette olan BJP başkanı olarak uzun zamandır ayrı bir inek bakanlığı için istekte bulunuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sorusuna yanıt veren Amit Shah, "Bu konuda pek çok dilekçi ve tavsiyeler geldi. Bizde bu fikri ilerletmeye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı. Hindistan’da inek kutsal bir hayvan olmasına rağmen ayrı bir bakanlık olarak yer almayıp Hayvan Bakanlığı’nın altında yer alıyordu.

Öte yandan, Hindistan'da İnek Bakanlığı kurulursa işlevinin ne olacağına dair bir açıklama yapılmadı. İHA

Etiketler: hindistan, İnekler, inek bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER