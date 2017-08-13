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Hindistan'da heyelan felaketinde 46 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan araçlardan 46 kişinin cesedi çıkarıldı.

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Hindistanda heyelan felaketinde 46 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan araçlardan 46 kişinin cesedi çıkarıldı.

Himachal Pradeş eyaleti yetkilisi Sandeep Kadam, şiddetli muson yağmurları nedeniyle Mandi-Pathankot ana yolunda meydana gelen toprak kaymasında 2 otobüs ile birçok aracın toprak altında kaldığını açıkladı.

Kadam, arama kurtarma çalışmalarında toprak altından şu ana kadar 46 kişinin cesedinin çıkarıldığını, afette çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Araçlarda kaç kişinin bulunduğu netlik kazanmazken, yerel basın, otobüslerin, Himaçal Pradeş Ulaştırma Kurumuna ait olduğunu ve bölgede çay molası için durduğunu yazdı.

Himachal Pradeş Başbakanı Virbhadra Singh'in, eyaletin başkenti Şimla'dan olay yerine gittiği ve kurtarma çalışmalarını yerinde izlediği ifade edildi.

Eyalet hükümeti, afette hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını duyurdu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Etiketler: hindistan, heyelan, can kayıpları
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