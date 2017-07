Hindistan'da hayvan satışı yasağına durdurma

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, hükümetin mayıs ayında çıkardığı kesim için hayvan satışını yasaklayan yasanın yürütmesini durdurma kararı aldı.

Mahkeme, yasağın besicilik ve et endüstrisinde çalışan binlerce kişinin geçimini etkilediğini belirterek hükümetten yasayı yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Hükümet yasanın 3 ay içinde gözden geçirileceğini açıkladı.

Yasanın yürütmesinin durdurulması, yasaktan mağdur olan Müslüman azınlık ile hayvan kesimi ve ticaretiyle uğraşan "Dalit" denilen alt kastlardan Hinduları memnun etti.

Mayıs ayında Başbakan Nerandra Mori'nin sağcı Hindistan Halk Partisinin (BJP) teklifiyle Kongrede kabul edilen yasa, çiftçilerin ve besicilerin pazara kesilmek üzere satmak amacıyla sığır getirmelerini yasaklıyordu. Sığır satışına ancak alıcının hayvanı kesim amacıyla satın almadığına dair taahhütname imzalaması kaydıyla izin veriliyordu.

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor. Hindu milliyetçisi Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana ülkedeki birçok eyalette ineklerin kesimine yasak getiren yasalar kabul edilmişti. Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret saldırısı yaşanmıştı. Geçen ay, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman genç Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Jharkhand eyaletinde yaşanan benzer bir olayda 45 yaşındaki bir Müslüman tüccar arabasında et taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi tarafından linç edilmişti.