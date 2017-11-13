Hindistan'da hava kirliliği korkunç boyutta

Hindistan son yılların en büyük hava kirliliğini yaşıyor. Tarihte ilk defa bir havayolu şirketi, Yeni Delhi'ye uçak seferlerini 4 gün boyunca durdurdu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:48



