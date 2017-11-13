Hindistan'da hava kirliliği korkunç boyutta

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi büyük bir çevresel krizle karşı karşıya. Kontrolsüz artan nüfus ve araç sayısı sonucu Yeni Delhi'de hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği güvenli sınırın tam 30 kat üstüne çıktı.
Yani bu atmosferde nefes almak, günde 50 sigara içmekle eş değer. Hastaneler nefes almakta güçlenen hastalarla doldu.
ABD havayolu şirketi United Airlines da artan hava kirliliği nedeniyle Yeni Delhi'ye uçuşları 4 gün durdurdu.
Uçuşlar hava kirliliğinde bir düzelme olmamasına rağmen, sabah saatlerinde yeniden başladı. Yetkililer, uçuşların yeniden durdurulabileceğini açıkladı.
Yeni Delhi'de okullar da yüksek hava kirliliğine rağmen yeniden açıldı. Yetkililer sınavların yetişmesi gerektiğini söylerken, anne babalar tepki gösterdi. Çocuklarının hayatlarıyla oynandığından şikayet ediyorlar.
Yeni Delhi'de umutlar, 3 gün içinde başlaması beklenen yağmurlarda. Meteoroloji yetkilileri, yağmurla birlikte hava kirliliğinin azalacağını umut ediyor.
Kaynak: TRT Haber