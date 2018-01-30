Hindistan'da erkek çocuk tercihi nüfusun dengesini bozdu

Hindistan'da erkek çocuk dünyaya getirmek aileler için gurur verici bir durumken, kız çocuğuna sahip olmak "utanç verici" olarak kabul ediliyor.

Hindistan Hükümeti tarafından yapılan yıllık ekonomik araştırmada, ülkede kız çocuğu nüfusunun beklenen 63 milyondan daha az olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, kız çocuğu nüfusundaki azalmanın başlıca nedenleri, erkek çocuğu isteyen ailelerin kız bebeklerini doğumdan önce kürtaj yoluyla aldırması ve erkek çocuklarına kızlara oranla daha iyi imkanlar sunması olarak gösterildi. Kız çocuklarının erkeklere göre daha az eğitim aldığı, beslenme ve sağlık imkanlarından ise daha az yararlandığı belirtiliyor.

UNICEF'in raporuna göre ise Hindistan'daki kız çocuk ölüm oranı erkek çocuklara göre yüzde 17 daha fazla.

Hindistan Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanı Maneka Gandhi, Hindistan'da her gün 2 bin kız çocuğunun cinsiyet ayrımı nedeniyle kürtaj edildiğini söylemişti.

"Hindistan erkek çocuk tercihi ile yüzleşmeli."

Hint geleneklerine göre, düğün masraflarının kızın ailesi tarafından karşılanması da kız çocuklarının ekonomik durumu iyi olmayan aileler tarafından yük olarak görülmesine sebep oluyor. Bu nedenle birçok kadının aileleri ve özellikle kayın valideleri tarafından erkek çocuk doğurması için baskıya maruz kaldığı da araştırmada ifade ediliyor.

Araştırmayı yapan Arvind Subramanian, cinsiyet ayrımcılığı sorununun bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Hindistan erkek çocuk tercihi ile yüzleşmeli." ifadesini kullandı.

Hindistan'da doğum öncesi bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesi yasalara aykırı ancak bu yasağa çok az hastanenin uyduğu dile getiriliyor.

Kaynak: AA