  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Hindistan'da elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100 yaralı

Hindistan'ın kuzeyinde bir elektrik santralinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 8 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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Hindistanda elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100 yaralı

Hindistan'ın kuzeyinde bir elektrik santralinde sıcak su borusunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde Raebareli'de devletin işlettiği NTPC santralinde elektrik üretilen ünitelerden birinde sıcak su borusu patladı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Ağır yaralıların Lucknow'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. 1998 yılından bu yana elektrik üretiminde kullanılan santralin kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: hindistan, elektrik santrali kaza
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