  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Hindistan'da düğüne giden kamyonet nehre düştü: 21 ölü

Hindistan'da bir düğüne giden yolcuları taşıyan kamyonetin nehre uçması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi.

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Hindistanda düğüne giden kamyonet nehre düştü: 21 ölü

Hindistan haber kanalı NDTV'ye göre, Madhya Pradeş eyaletine bağlı Singrauli bölgesinden Sidhi bölgesinde bir düğüne katılmak için yola çıkan kamyonet, Sidhi bölgesinin Amelia Köyü yakınlarında, Jogdaha Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak Son Nehri'ne düştü. Kazada 21 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Köprüden yaklaşık 30 metre düşerek nehrin kuru kısmına çakılan kamyonetin ters döndüğünü belirten yetkililer, şoförün araç hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Yöre halkının kazayı yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan 30 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: nehir, kamyonet, hindistan, düğün
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