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Hindistan'da dondurucu soğuklar 187 can aldı

Hindistan’ın kuzeydoğu bölgeleri son günlerde soğuk hava dalgasının etkisi altında.

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Hindistanda dondurucu soğuklar 187 can aldı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, Uttar Pradeş, Cemmu ve Keşmir, Himaçhal Pradeş, Pencap, Haryan, Racastan ve Bihar eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 187 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan yerel medyasında, Uttar Pradeş eyaletinde 143 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 40 kişinin ise son 24 saatte hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan Meteoroloji İdaresi, başkent Yeni Delhi’de soğuk hava dalgası nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, ülkenin kuzeydoğu bölgesinde soğuk hava dalgasının etkisinin süreceğini aktardı.

Ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı okullarda eğitime ara verildi

Hindistan'ın kuzey bölgeleri son birkaç gündür şiddetli soğuk hava şartlarının etkisi altında.

Ülkedeki günlük yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava dalgası ve yoğun sis nedeniyle birçok tren ve uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde okullarda geçici olarak eğitime ara verildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: soğuk hava dalgası, hindistan
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