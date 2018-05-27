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Hindistan'da deprem söylentisinden çıkan izdihamda 58 kişi yaralandı

Hindistan'da bir tren istasyonunda düşen levhaların çıkardığı sesi deprem zanneden öğrenciler izdiham çıkardı. Olaylarda en az 58 kişi yaralandı.

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Hindistanda deprem söylentisinden çıkan izdihamda 58 kişi yaralandı

Hindistan'da bir tren istasyonunda deprem olduğu iddiası üzerine çıkan izdihamda en az 58 öğrenci yaralandı.

Hindustan Times'ın demiryolu polis istasyonu memuru Prakash Paswan'ın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Bihar eyaletinin faklı bölgelerinden Nalanda bölgesine bir sınava katılmak üzere dün gece gelen yüzlerce öğrenci, saatin geç olması nedeniyle tren istasyonunda uyudu.

Paswan, gece yarısı saat 02.00 sularında asbest levhalarının düşerek parçalanmasıyla çıkan sesin öğrenciler arasında deprem olduğu düşüncesiyle paniğe neden olduğunu belirtti.

Paniğin ardından izdiham çıktığını anlatan Paswan, peronda uyuyan 58 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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