Hindistan'da çöken binada 5 kişi öldü, 50 kişi enkaz altında

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde inşaat halindeki 6 katlı binanın çökmesi sonucu en az 5 işçinin yaşamını yitirdiği 50 kadar işçinin de enkaz altında kaldığı bildirildi.

Bölge yöneticisi Kaushal Raj Sharma, eyalete bağlı Kanpur kentinde inşaat halinde olan 6 katlı tabakhane binasının çöktüğünü açıkladı.

Olayda en az 5 işçinin hayatını kaybettiğini 50 civarında işçinin de enkaz altında mahsur kaldığını belirten Sharma, ordudan enkazı temizleme ve kayıp işçileri arama kurtarma çalışmalarına yardım talep edildiğini aktardı.

Ülkede 2013'te Mumbai'de izinsiz inşa edilen 8 katlı binanın çökmesi sonucunda 74 kişi yaşamını yitirmişti. AA