Hindistan'da çalınan Nobel Barış Ödülü bulundu

Hindistanlı çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi'nin çalınan Nobel Barış Ödülü sertifikası ve altın kaplama madalyası bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, emniyet yetkilileri geçen hafta Satyarthi'nin başkent Yeni Delhi'deki evinden çalınan Nobel madalyasının, sertifikasının ve diğer mücevherlerin bulunduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

India Today gazetesine konuşan Satyarthi, "Bu muhteşem ülkenin hükümetine, polisine ve halkına inancım hep tamdır. Evimden çalınan eşyaların bulunmasında zekice ve hızlı davrandıkları için Delhi polisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.