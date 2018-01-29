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Buradasınız : » » Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak can verdi

Hindistan'da bir kişi MR cihazına sıkışarak can verdi

Hindistan'da bir kişi yakınını görmeye gittiği hastanede MR cihazına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Hindistanda bir kişi MR cihazına sıkışarak can verdi

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Rajesh Maru, tedavi gören yakınını ziyaret etmek için hastaneye gitti.

Maru, ziyareti sırasında rutin kontrolleri yapılan yakınına yardım için oksijen tüpüyle MR (Manyetik Rezonans) odasına girdi.

Elindeki oksijen tüpüyle MR'ın manyetik çekimine kapılan adam, cihazın içerisinde sıkışıp hayatını kaybetti.

İddiaya göre Maru'nun itirazına rağmen teknisyen, "MR cihazı çalışmıyor, bir şey olmaz" diyerek genç adamdan oksijen tüpüyle içeri girmesini istedi.

2 kişi gözaltında

Polis, MR teknisyeninin de aralarında oldupu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Yüksek manyetik alana sahip MR cihazlarının bulunduğu odalara metal eşyalarla girilmesi büyük tehlike oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mr cihazı, MR, hindistan, sağlık
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