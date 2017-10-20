Hindistan'da bina çöktü: 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir otobüs firmasına ait binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Nagapattinam bölgesindeki binanın henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü açıkladı.

Binada bulunan 8 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel yönetim yetkilisi Suresh Kumar, binanın neden çöktüğünün belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yerel basındaki haberlerde ise 65 yıllık binada çatlaklar olduğu ve gerekli tadilatın yapılmadığı öne sürüldü.