Hindistan'da bakır fabrikasının açılması protesto edildi: 9 öldü

Yerel medyada yer alan habere göre, eyalet yetkilileri, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bakır eritme fabrikasının tamamen kapatılmasını isteyen göstericilerin Tuticorin kentinde toplandığını belirtti.

Yetkililer, göstericilerin polise taşla saldırdığını, kentte evlere ve arabalara zarar verdiğini söyledi.

Göstericilere müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu 9 kişinin öldüğü, çok sayıda göstericinin de yaralandığı belirtildi.

Bakır fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı. Çevreye zarar verdiği gerekçesiyle mart ayında kapatılan fabrikanın haziranda yeniden açılması planlanıyor.

Kaynak: AA