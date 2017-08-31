  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hindistan'da 5 katlı bina çöktü

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü

Hindistan son 15 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla karşı karşıya. Mumbai kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda 5 katlı bina çöktü

Hindistan son 15 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla karşı karşıya.

Göle dönen Mumbai kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu, en az 10 kişi hayatını kaybetti ve onlarcası enkaz altında...

Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te bu yılki sellerde ölenlerin sayısı 1200'ü geçti. Mumbai kentinde seller bir binanın yıkılmasına neden oldu. 

9 ailenin yaşadığı belirtilen binadan 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

5'inin durumu ağır, 16 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altında 40 kişinin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Çevre binalarda da çatlaklar meydana gelmesi yüzünden, halk yeni çökme tehlikelerine karşı uyarıldı.

Kentte muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hafta başında 14 kişi ölmüştü.

Sellerin, eski binaların temellerini zayıflattığı tahmin ediliyor.

Mumbai'deki yapıların çoğunun en az 100 yıllık olması yüzünden kentte sık sık bina çökmeleri yaşanıyor.
 

Etiketler: hindistan, Mumbai, bia, sel
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