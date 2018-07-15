Hindistan'da 3 bin 600 kişinin ölüm sebebi çukurlar

Hindistan'ın birçok bölgesinde etkili olan muson yağmurları yollarda çukurlar oluşturuyor. Ölümcül kazalara sebebiyet veren çukurlar, trafik sıkışıklığına yol açıyor.

Yollarda bulunan çukurlarda meydana gelen kazaların bir yıllık bilançosu ortaya çıktı. Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'da geçtiğimiz yıl bu kazalarda 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Raporlara göre, her gün en az 10 kişi çukurlardan kaynaklanan kazalarda yaşamını yitirdi. Ayrıca, 2016 yılında yaşanan ölümlerin geçen yıl yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Kaynak: AA