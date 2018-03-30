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Hindistan'da 1,6 milyon öğrencinin katılacağı sınavın soruları çalındı

Hindistan'da lise öğrencilerinin katılacağı sınavın soruları çalınınca 1,6 milyon öğrencinin sınavı iptal edildi. Olayla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Hindistanda 1,6 milyon öğrencinin katılacağı sınavın soruları çalındı

Hindistan'da 12. sınıf muhasebe ve 10. sınıf matematik sorularının sınav tarihinden 2 gün önce çalınarak sosyal medya üzerinden bazı öğrencilerle para karşılığı paylaşıldığı tespit edildi.

Sınav sorularının çalındığına ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 32 kişi gözaltına alındı.

Sınav sorularını 320 liraya sattılar

Polis, soruları çalan kişilerin, sınav sorularını 4 bin rupi (320 lira) karşılığında bazı öğrencilere sattığını açıkladı.

Soruların çalındığının anlaşılmasının ardından 1,6 milyon öğrencinin muhasebe ve matematik sınavı iptal edildi.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yeni sınav tarihinin en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.

Hindistan'da 2015'te sınav sorularının çalınması nedeniyle 300 kişi gözaltına alınmış, 750 öğrenci de okuldan atılmıştı.

Hindistan'da öğrenciler, okul notlarına göre üniversiteye yerleştirildiği için sınavlarda alınacak notlar, büyük önem arz ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sınav soruları, öğrenci, hindistan
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