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Hindistan'da 100 bin kişilik kadroya 20 milyon başvuru

Hindistan'da Devlet Demiryolları'nda açılan 100 bin kişilik kadroya 20 milyondan fazla kişi başvurdu.

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Hindistanda 100 bin kişilik kadroya 20 milyon başvuru

BBC'nin "Press Trust of India"ya dayandırdığı habere göre, Demiryolları Bakanlığı'ndan bir yetkili, 100 bin kişilik kadro için 20 milyondan fazla başvuru yapıldığını ve Cumartesi günü sona erecek başvurularda aday sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

Demiryolu polisi, makinist ve teknisyen kadroları için internet üzerinden 15 dilde test yapıldı.

Yalnızca teknisyenlik ve makinistlik için bile internet üzerinden 5 milyondan fazla başvuru oldu.

Dünyadaki en büyük demiryolu ağına sahip ülkelerden biri olan Hindistan'da günde yaklaşık 23 milyon yolcu trenle seyahat ediyor.

Bir milyondan fazla işçisiyle Hindistan demiryolu, dünyanın en büyük istihdam alanlarından biri.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan'da Devlet Demiryolları, hindistan iş, hindistan
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