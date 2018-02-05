  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.77
    EURO 4.693
  • BIST 117559.21
    ALTIN 161.725
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan'a ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan'a ait petrol tankeri 29 Ocak'tan bu yana kayıp. 22 mürettebatı bulunan petrol tankerinin korsanlar tarafından kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistana ait petrol tankeri 22 mürettebatıyla kayboldu

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Mumbai şehrinde özel bir şirkete ait "Marine Express" isimli petrol yüklü tankerinin, Gine Körfezi'nde kaybolduğunu kaydetti. 

Nijerya ve Benin devrede

Swaraj, Benin limanınından ayrılan gemiyle irtibatın Gine Körfezi civarında kesildiğini belirterek, 22 kişiden oluşan kayıp mürettebata ulaşmak için Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardım istendiğini söyledi. 

Şirket yetkilileri, 13 bin 500 ton petrol yüklü tankerden 31 Ocak'tan beri haber alınamadığını açıkladı.

Tankerin, korsanlar tarafından kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: petrol tankeri, nijerya, hindistan, benin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER