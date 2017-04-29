Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu başlayacak Hindistan ziyaretini değerlendiren uzmanlar, iki ülkenin tarihi bağlarının ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde itici güç olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin Hindistan üzerinden Güney Asya'da ekonomik varlığını artırabileceğine işaret ediyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'dan bu yana dünyada ekonomik eksenin hızla Asya'ya kaydığına işaret etti.

Çin ve Hindistan'ın küresel ekonomide ciddi ağırlıklarının olduğunu dile getiren Tatlıyer, Hindistan'ın bu şekilde büyümesi halinde 2030'da dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü haline geleceğini ifade etti.

Türkiye'nin ise jeopolitik olarak bulunduğu coğrafyanın dünya ekonomisi ve sisteminin merkezinde olduğunu kaydeden Tatlıyer, Türkiye'nin tarihsel süreçte ekonomik yüzünü Batı'ya döndüğünü, ancak bugün gelinen noktada ekonomik eksenin Doğu'ya kaydığını anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Tatlıyer, "Türkiye için ekonomik kalkınma ve büyümeye giden yol artık Asya tarafında." dedi.

Türkiye için Hindistan'ın ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Tatlıyer, tarihsel süreçte İslam ile Hindistan medeniyeti arasında yakın ilişkiler bulunduğunu, Hindistan'ın nüfusunun yüzde 14'ünün Müslüman olduğunu söyledi.

İki ülkenin birbirinden faydalanacakları alanların varlığına işaret eden Tatlıyer, taraflar arasında ekonomik anlamda kazan-kazan durumunun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Hindistan'ın, Türkiye'nin Asya'ya açılması için fırsat olabileceğini vurgulayan Tatlıyer, "Çin ile ekonomik ilişkiler geliştirebiliriz ama aslında kültürel faktörler de önemli. Bu noktada çok farklı ögeler olmasına rağmen, Hindistan ve Türk kültürü ile İslam medeniyeti aslında birbirine çok yabancı ve uzak değil. Örtüşen taraflar var. İki kültür de birbirini tanıyor. Bu noktada Hindistan, Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olabilir." diye konuştu.

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Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Cemal Demir de iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin bu ziyaretle dinamizm kazanacağını belirtti.

Taraflar arasındaki siyasi ilişkilerin derin tarihi geçmişinin olduğunu dile getiren Demir, özellikle Hint Müslümaların ve Hintlerin Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardımlarını hatırlattı.

Dünyada büyüyen bir ekonomi olan Hindistan'daki Türk yatırımlarının yeterli düzeyde olmadığını, ancak Türkiye'de çok fazla Hint firmasının yatırım yaptığını anlatan Demir, Türkiye'nin potansiyelini Güney Asya'da yeterli ölçüde kullanamadığını kaydetti.

Demir, Türkiye'nin tarihten gelen bağlarını kullanarak Hindistan ve Güney Asya'da ekonomik varlığını artırabileceğine dikkat çekti.