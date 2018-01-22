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Buradasınız : » » Hindistan Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

Hindistan Rusya'dan S-400 almak için görüşmelere başladı

Hindistan, 5 adet S-400 füze sistemi için Rusya'ya 5 buçuk milyar dolar ödeyecek.

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Hindistan Rusyadan S-400 almak için görüşmelere başladı

Hindistan, Rusya ile yeni bir anlaşma hazırlığında. 2012-2016 yıllarındaki silah ithalatının yüzde 68'lik kısmını Rusya'dan yapan Hindistan, bu kez S-400 hava savunma sistemi satın almak için görüşmeler yapıyor.

Times of India gazetesindeki habere göre, anlaşmanın 2019'a kadar imzalanması planlanıyor.

Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde Hindistan'ın, 5 adet S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 5,5 milyar dolar ödeyeceği yazıldı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Rusya'nın, S-400 savunma sistemlerini 4,5 yılda teslim etmesi öngörülüyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün geçen yıl yayımladığı rapora göre Hindistan, 2012-2016 yılları arasında dünyada en fazla silah ithalatı yapan ülke oldu. Raporda, dünyadaki silah ithalatının yüzde 13'ünün Hindistan tarafından yapıldığı kaydedildi.

Rusya’nın, 2014'te yapılan anlaşma kapsamında Çin'e de S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı bildirilmişti.

Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatına başladı

Rusya ile 2014’te imzaladığı anlaşmayla Çin, S-400 sistemlerinin ilk uluslararası alıcısı olmuştu. Sistemlerin ikinci uluslararası alıcısı Türkiye'nin de Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar, geçen yılın son günlerinde Ankara’da imzaları atmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Savunma Sanayii, S-400, rusya, hindistan, füze
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