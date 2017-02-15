  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Hindistan rekora imza attı

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

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Hindistan rekora imza attı

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), ülkenin doğusundaki Sriharikota uzay merkezinden fırlatılan roketteki 10 kilogramdan az ağırlığa sahip nano roketlerin yörüngeye girdiğini açıkladı.

ISRO, roketteki uydulardan 96'sının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hollanda, İsviçre ve Kazakistan'a ait olduğunu belirtti.

Hindistan, 2014'te uzaya tek seferde 37 uydu gönderen Rusya'nın rekorunu elinden almış oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya mesajında bilim adamlarını kutlayarak, "ISRO'nun bu üstün başarısı, gök bilim camiamız ve ülkemiz için bir başka gurur verici an. Hindistan, bilim adamlarımızı saygıyla selamlıyor." ifadesine yer verdi.

Etiketler: hindistan, hindistan uydu, nano uydu
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