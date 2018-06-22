Hindistan polisi özür diledi

Hindistan'da Uttar Pradeş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, inek kestiği iddiasıyla linç edilen adamın yerde sürüklenirken çekilen fotoğrafı ve polisin tavrı için özür dilenerek, olaya karışan üç polis hakkında soruşturma başlatılması talimatı verildi.

Açıklamada, polislerin davranışlarında daha duyarlı olması gerektiği belirtilerek, "İnsan hayatını kurtaracak ve asayişi sağlayacak bir ivedilikte insani kaygılar göz ardı edildi" ifadesini yer verildi.

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde, inek kestikleri iddiasıyla bir grubun saldırısına uğrayan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis iddiaları reddetmişti

Görgü tanıkları, 38 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki Şamiuddin'in inek kestikleri söylentilerinin köylüler arasında yayılması üzerine toplanan grubun, bu kişilere saldırdığını belirtmişti.

Polisin, grubun elinden kurtardığı Kasım ve Şamiuddin'in hastaneye kaldırıldığı ancak Kasım'ın aldığı darbelere yenik düştüğü kaydedilmişti.

Söz konusu iki kişinin inek öldürdüğü söylentileri üzerine saldırıya uğradığını reddeden polis, saldırının trafikte çıkan bir tartışmadan kaynaklandığını öne sürmüştü.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA



