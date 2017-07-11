Hindistan havayolu şirketinden sadece vejetaryen ikram

BBC'nin haberine göre devlete ait havayolu şirketi Air India, maliyetlerini düşürmek için ekonomi sınıfında uçan yolcularına sadece vejetaryen yemek servisi yapma kararı aldı.

Şirketin, ekonomik gerekçelerle aldığını belirttiği karar ülkede Müslümanlara yönelik ayrımcılık olarak yorumlanarak tepki çekti.

Air India Genel Müdürü Ashwani Lohani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kararın israfı azaltacağını, maliyetleri düşüreceğini, hizmet kalitesini artırcağını ve de uçuşlarda servis sırasında meydana gelen karışıklıkları önleyeceğini savundu.

Kararın bu kadar tartışmaya neden olduğunu anlamadığını dile getiren Lohani, kısa süreli uçuşlarda, ikram servisinin ek bir hizmet olduğunu ve önemli bir sorun olarak addedilmediğini ileri sürdü.

Hintler, sosyal medyada Air India'nın kararını ayrımcı olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Ülkesinde tanınan şef ve yemek kitabı yazarı Madhu Menon, kararın siyasi olduğunu ifade etti.

Madhu, paylaştığı mesajda, "Air India'da sadece vejetaryen ikram. Bir dahakine uçuş personeli sadece Hintçe konuşur. Bir sonraki adımda da uçuş başlamadan önce Hint milli marşı okunur." ifadesine yer verdi.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede, gıda meselesi vejeteryan Hindular ile et yiyen Müslümanlar arasında ihtilafa neden oluyor.

Birçok eyalette inek öldürmeyi hapisle cezalandıran yasalar bulunuyor. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal bazı sıkıntılar yaşanıyor.

Ülkede son zamanlarda, Hindu inancında kutsal sayılan inekleri korumak adına, Müslümanlara yapılan saldırılar ve işlenen cinayetler artmıştı.

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren ve Hindistan yönetiminin özelleştirmeyi planladığı Air India'nın 8 milyar dolar borcu bulunuyor.