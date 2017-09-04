Hidrojen bombası atom bombasından çok daha yıkıcı

Kuzey Kore’nin nükleer silah çalışmaları endişe yaratıyor. Dünyanın ana gündem maddelerinden biri Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesi.

Kuzey Kore’nin yaptığı deneme, yol açtığı 6,3 büyüklüğündeki depremin de etkisiyle, dünya kamuoyunu alarma geçirdi.

Geçen Ocak ayında Kuzey Kore ilk hidrojen bombası denemesini yaptığını duyurdu.

Geçen hafta yaptığı son denemede de kıtalararası balistik füzeye monte edilebilen bir hidrojen bombasını denedi.

Daha az enerji çıkaran hidrojen bombasının tahrip gücü atom bombasından çok daha kuvvetli. Patladığında büyük bir gürültü, ışık, ısı ve nükleer serpinti oluşuyor.

Şok dalgası kilometrelerce mesafelerdeki binaları yerle bir edebilecek kadar güçlü. Hidrojen bombası 1952’de Amerika birleşik Devletleri tarafından geliştirildi.

Marshall Adaları’na atılarak denenen ilk hidrojen bombası Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının yaklaşık bin katı gücündeydi.

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın hidrojen bombasına sahip olduğu biliniyor.

1970’te nükleer silahların yaygınlaştırılmasını yasaklayan bir anlaşmaya rağmen bir çok ülke silah yapımına devam ediyor.

Kuzey Kore de kısa ve orta menzilli füzelere takılabilecek minyatür nükleer başlık geliştirebilecek teknolojik düzeye ulaşmış görünüyor.

