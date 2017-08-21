  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.523
    EURO 4.136
  • BIST 106948.62
    ALTIN 145.818
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Heyelan felaketinde 200 kişi hayatını kaybetti

Heyelan felaketinde 200 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen hafta sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Heyelan felaketinde 200 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen hafta sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

Ituri eyaleti yetkililerinden Pacifique Keita, ülkenin kuzeydoğusundaki Tara kentinde yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalanları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Felakette 200'den fazla kişinin öldüğünü kaydeden Keita, heyelan sonrası bölgede salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sağanak, heyelan, toprak kayması, salgın hastalıklar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER