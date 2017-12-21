  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Heniye'den Türkiye'ye "Kudüs" teşekkürü

Heniye'den Türkiye'ye "Kudüs" teşekkürü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun görüşmesinde ABD'nin Kudüs kararı ele alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Heniyeden Türkiyeye &quot;Kudüs&quot; teşekkürü

Heniye, Gazze'yi ziyaret eden Türk heyetinde bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu ile ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede Heniye, İsrail'in işgali altındaki Kudüs konusunda Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'le ilgili tutumundan takdirle bahseden Heniye, Türk halkına da gösteriler aracılığıyla Kudüs ve Filistin'e verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Filistin'de ulusal uzlaşı meselesine de değinen Heniye, Hamas'ın uzlaşının başarıya ulaşması konusundaki tavrının sabit olduğunu belirtti.

Büyükelçi Türkoğlu ise Türkiye'nin Kudüs ve Filistin meselesine bakışının net olduğuna değinerek, ABD kararından vazgeçinceye dek Kudüs konusunda her türlü çabanın sürdürüleceğini vurguladı.

Türkoğlu ayrıca Türkiye'nin, abluka altındaki Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'dan oluşan Türk heyeti dün incelemelerde bulunmak üzere Gazze'ye gitmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, hamas, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER