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Buradasınız : » » 'Hem DAEŞ'i hem de Esed'i aynı anda halledebiliriz'

'Hem DAEŞ'i hem de Esed'i aynı anda halledebiliriz'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Beşşar Esed'in savaş suçlusu olduğunu gösterdiğini ve gitmesi gerektiğini belirtti.

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Hem DAEŞi hem de Esedi aynı anda halledebiliriz

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic, konseyin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Hırvat üyesi Dragan Covic ile bir araya geldi.

Temaslarının ardından ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen McCain, Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecinin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmelere de değindi.

'Dünyanın en güçlü ülkesi ABD'dir'

Aynı zamanda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olan McCain, özellikle Avrupa'yı etkileyen sığınmacı krizinin çözümü için, Esed'e artık bombardıman yapmamasının söylenmesi gerektiğini vurgulayarak, rejimin hava kuvvetlerinin sivilleri öldürmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Esed'in savaş suçlusu olduğunu gösterdiğini ve gitmesi gerektiğini kaydeden McCain, "ABD, dünyanın en güçlü ülkesidir. Hem DAEŞ'i hem de Esed'i aynı anda halledebiliriz." dedi.

McCain, "İnsanların öldürülmesini ve aynı zamanda Halep'teki hastaneleri vuran Rusları durdurmak sorumluluğumuz. Bu hiçbir ülke için kabul edilebilir değil. Suriye'deydim, anneleri ve yaralıları gördüm. Esed, insanları öldürmeye son vermeli." ifadelerini kullandı.

McCain ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 'Rusya'nın Esed ile ilişkilerine mesafe koyması gerektiği' yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bosna Hersek'e yolsuzluk uyarısı

Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine de değinen McCain, ülkedeki yetkililerin yolsuzlukla daha fazla mücadele etmesi gerektiğini, aksi takdirde bunun AB ve NATO üyelik sürecini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

ABD'nin, Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini söyleyen McCain, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin NATO misyonlarına katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hırvatistan ve Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'e gelen McCain, yarın da bölge ülkelerinden Karadağ'ı ziyaret edecek

Etiketler: abd, cumhuriyetçi parti, Arizona Senatörü John McCain, beşşar esed
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