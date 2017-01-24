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Buradasınız : » » 'Hedefimiz Suriye için siyasi çözüme ulaşmak'

'Hedefimiz Suriye için siyasi çözüme ulaşmak'

Suriye muhalefet heyeti başkanı Muhammed Alluş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Suriye Toplantısı ile ilgili görüşlerini bildirdi.

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Hedefimiz Suriye için siyasi çözüme ulaşmak

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine katılım sağlayan Alluş, görüşmelerin ana konusunun ateşkes sorunu olduğunu bildirdi.

"Tüm tarafları ateşkese uymaya çağırıyoruz" diyen Alluş, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yabancı terörist grupların ülkeden çıkarılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Garantör ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'i (BM) ateşkesi ihlal eden tarafa yaptırım uygulamaya çağıran Alluş, "Hedefimiz, Suriye'de kalıcı, gerçek siyasi çözüme ulaşmaktır." dedi.

Alluş, bu çözümün Cenevre-1 Bildirisi, BM Güvenlik Konseyi'nin 3118 ve 2254 no.lu kararları çerçevesinde olması gerektiğine işaret ederek, "Siyasi çözüm, Beşşar Esed ve Suriye'de kan akıtan herkesin yargılanmasıyla gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Muhalefetten öneriler

Alluş'tan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan muhalefet heyetinin sözcüsü Usame Ebu Zeyd, Rus heyetine, ateşkes ihlallerini denetlemek için kurulmasında uzlaşılan mekanizmanın yapısına ilişkin bazı öneriler sunduklarını belirtti.

Rusya'nın 1 hafta içinde bu konuyu Türkiye ile de değerlendirerek kendilerine yanıt vereceğini ifade eden Ebu Zeyd, Rusya'nın kendilerine rejimin elindeki 13 bin kadın siyasi mahkumun serbest bırakılması için çalışma sözü verdiklerini söyledi.

Ebu Zeyd, Rusya'nın, rejim güçleri ve destekçilerinin Barada Vadisi'ndeki ateşkes ihlalleri ile tehcir tehdidiyle ilgili rejimin savunma bakanlığına uyarıda bulunduğunu aktardı.

Etiketler: Kazakistan, Astana, Suriye toplantısı, muhalefet başkanı, muhammed alluş, ateşkes
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